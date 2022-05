Una prima volta storica! Il Monza è in serie A: Pisa sconfitto ai supplementari (Di domenica 29 maggio 2022) Il match di ritorno della finalissima dei playoff di serie B tra Pisa e Monza ha regalato spettacolo puro. Le due squadre hanno lottato con tutte le loro armi alla ricerca del pass per salire nella massima categoria del calcio italiano. Alla fine, solo dopo i supplementari, è il Monza a festeggiare per una storica promozione. La partita è terminata 3-4 per i brianzoli, che saranno la 69ª squadra ad esordire in serie A e la 12ª formazione lombarda. Berlusconi e Galliani tornano in serie A, anche se l’ex Premier è apparso un po’ annoiato in tribuna questa sera nonostante la tensione per l’importanza della sfida. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 29 maggio 2022) Il match di ritorno della finalissima dei playoff diB traha regalato spettacolo puro. Le due squadre hanno lottato con tutte le loro armi alla ricerca del pass per salire nella massima categoria del calcio italiano. Alla fine, solo dopo i, è ila festeggiare per una storica promozione. La partita è terminata 3-4 per i brianzoli, che saranno la 69ª squadra ad esordire inA e la 12ª formazione lombarda. Berlusconi e Galliani tornano inA, anche se l’ex Premier è apparso un po’ annoiato in tribuna questa sera nonostante la tensione per l’importanza della sfida. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - Inter : ?? | PROMOZIONE C’è sempre una prima volta! Congratulazioni a @AcMonza per la storica prima promozione in Serie A,… - SerieA : C’È SEMPRE UNA PRIMA VOLT??????????????????????????? Sei in #SerieATIM ??, @ACMonza! ?? - beauty_opera : Gemey Maybelline, Cipria Superstay 24h, 48 Sunkissed Beige - - finallymee : RT @SerieA: C’È SEMPRE UNA PRIMA VOLT??????????????????????????? Sei in #SerieATIM ??, @ACMonza! ?? -