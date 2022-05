(Di domenica 29 maggio 2022) . Dalla soap alla realtà, è arrivato ilmomento Ci tiene compagnia da quasi 26 anni, in tv è vicina alla puntata numero 6mila, per molti italiani è un appuntamento fisso all’ora di cena. Unalormai è un cult, L'articolo proviene da Inews24.it.

Nelle prossime puntate di Unal, in onda dal 6 al 10 giugno , verrà confermato che Cristina ha un bel caratterino esattamente come suo padre. La bimba, dall'aspetto angelico, si dimostrerà in realtà un osso duro, ...... fino a diventare un volto noto grazie al ruolo di Andrea Pergolesi interpretato nella soap opera Unal, di cui è diventato uno dei personaggi più rappresentativi. Serena Rossi/ Mina ...Un Posto al Sole, festa grande per una storica protagonista: finalmente si sposa. Dalla soap alla realtà, è arrivato il grande momento Ci tiene compagnia da quasi 26 anni, in tv è vicina alla puntata ...Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la figlia di Roberto non tollererà la presenza di Lara; inoltre se la prenderà anche col piccolo Poggi ...