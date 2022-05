Un Posto Al Sole anticipazioni | disastro per il protagonista | cosa farà dopo il tradimento?

Leggi su direttanews

(Di domenica 29 maggio 2022) Ledi UnAlci svelano che ilverrà scoperto eaccadrà unsuccederà? UnAllogoIlha appena scoperto di essere stato tradito! Scopriamo insieme cheaccadrà nelle prossime puntate di UnAl, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20:45. Guido e Mariella si erano recati in gran segreto a Siena per scoprire se il dottor Bruno Sartori tradiva effettivamente Salvatore Cerruti. La coppia aveva deciso di tenere all’oscuro l’amico per non farlo soffrire, ma Sasà si è presentato a Siena e li ha incontrati. Pedinando Bruno, i tre ...