Un posto al sole, anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno: Virginia e Rossella in pericolo? (Di domenica 29 maggio 2022) Virginia e Rossella, durante la prossima settimana di programmazione di Un posto al sole, potrebbero riservare grandi emozioni e soprese al pubblico di Rai 3. Intanto, le anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno raccontano che Roberto scoprirà che Lara sta lasciando Napoli e deciderà di fermarla facendole una proposta inattesa. Dal canto suo, Eugenio, dopo il tesissimo incontro con Tregara, tornerà dalla sua famiglia e proverà a distrarsi. In seguito, Silvia, toccata dalle parole di Rossella e per non lanciare segnali ambigui a Michele, pianificherà di raggiungere Giancarlo a Bari e deciderà di affidare il Vulcano a Samuel e Nunzio. Poco dopo, Virginia e Rossella avranno un acceso diverbio sul lavoro e poi si ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 29 maggio 2022), durante la prossima settimana di programmazione di Unal, potrebbero riservare grandi emozioni e soprese al pubblico di Rai 3. Intanto, ledal 30al 3raccontano che Roberto scoprirà che Lara sta lasciando Napoli e deciderà di fermarla facendole una proposta inattesa. Dal canto suo, Eugenio, dopo il tesissimo incontro con Tregara, tornerà dalla sua famiglia e proverà a distrarsi. In seguito, Silvia, toccata dalle parole die per non lanciare segnali ambigui a Michele, pianificherà di raggiungere Giancarlo a Bari e deciderà di affidare il Vulcano a Samuel e Nunzio. Poco dopo,avranno un acceso diverbio sul lavoro e poi si ...

Advertising

mm_roma : Cose che vanno oltre la mia comprensione, in un posto il sole tramonta sul mare. Stessa costa, distanza 30 km, il s… - infoitcultura : Un Posto al Sole: Rossella e Virginia alleate mentre Silvia prende una decisione sconvolgente… - infoitcultura : Un Posto al Sole 30 maggio 2022 Anticipazioni: Silvia fugge da Napoli! - AlexEsse6 : RT @EricVolpe: @matteorenzi Feltrinelli, 54° posto (in salita). IBS, 15° posto (in discesa). Il sole 24 ore, non pervenuto. Amazon, non per… - Enrico65579728 : RT @Maruzzella20227: Villa Volpicelli Posillipo,Riva Fiorita. Assunse questo nome nel 1884 quando fu acquistata da R.Volpicelli Ma tracce… -