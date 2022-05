“Un infarto ce lo ha portato via” Lutto nel cinema | morto il famoso attore

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 maggio 2022)nel, èBo Hopkins, l’di film memorabili come The Wild Bunch (1969), The Getaway (1972), American Graffiti (1973), The Man Who Loved Cat Dancing (1973), Posse (1975) e Midnight Express (1978). L’uomo è scomparso al Valley Presbyterian Hospital di Van Nuys, dopo aver avuto un: aveva 80 anni. Nato William Hopkins nel 1942 a Greenville, nella Carolina del Sud, Bo Hopkins è apparso in più di 100 ruolitografici e televisivi in ??una carriera durata più di cinque decenni. Ha preso il soprannome di “Bo” grazie a un personaggio con lo stesso nome che ha interpretato in Bus Stop , la sua prima commedia off-Broadway. Le apparizioni televisive di Bo Hopkins includevano The Phyllis Diller Show, The Virginian, Gunsmoke, The Wild Wild West e The Andy ...