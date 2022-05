Ultimo: dolce domenica e bacio con Jacqueline Luna prima del tour (Di domenica 29 maggio 2022) Ultimo, prima del tour che lo porterà in giro per l’Italia, si concede una dolce domenica con la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo. Sono giorni importanti per Ultimo che sta ultimando le prove del tour, attesissimo dai fan che sono pronti ad inondare gli stadi italiani per cantare le canzoni del giovane cantautore romano. Tra L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 29 maggio 2022)delche lo porterà in giro per l’Italia, si concede unacon la fidanzataDi Giacomo. Sono giorni importanti perche sta ultimando le prove del, attesissimo dai fan che sono pronti ad inondare gli stadi italiani per cantare le canzoni del giovane cantautore romano. Tra L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - nanaoB3 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai! ???? L'… - WendyMahon9 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai! ???? L'… - Jacknero62 : RT @aiaggaia: Ed ora, facciamo un ultimo ballo e accogliamo la sera la quiete accesa di un rimembrare dolce.. Grazie a tutti degli augur… - DesdeHistoria : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai! ???? L'… -