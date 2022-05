Ultime Notizie – Ucraina-Russia, il rapporto degli 007 Gb (Di domenica 29 maggio 2022) Mosca ha dimostrato di essere pronta a sfruttare il problema della sicurezza alimentare globale per i propri obiettivi politici e quindi presentarsi come l’interlocutore ragionevole, incolpando l’Occidente di ogni fallimento. Questo quanto afferma l’ultimo aggiornamento di intelligence fornito dal Ministero della Difesa britannico. “Il 25 maggio – vi si legge – il viceministro degli esteri russo, Andrei Rudenko, ha dichiarato che la Russia è pronta a garantire un corridoio umanitario per le navi che trasportano cibo attraverso il Mar Nero in cambio della revoca delle sanzioni. Il ministro ha anche chiesto all’Ucraina di sminare l’area intorno al porto di Odessa per consentire il passaggio delle navi”. “L’Ucraina – sottolinea quindi il rapporto – ha dispiegato mine marittime solo a causa della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 29 maggio 2022) Mosca ha dimostrato di essere pronta a sfruttare il problema della sicurezza alimentare globale per i propri obiettivi politici e quindi presentarsi come l’interlocutore ragionevole, incolpando l’Occidente di ogni fallimento. Questo quanto afferma l’ultimo aggiornamento di intelligence fornito dal Ministero della Difesa britannico. “Il 25 maggio – vi si legge – il viceministroesteri russo, Andrei Rudenko, ha dichiarato che laè pronta a garantire un corridoio umanitario per le navi che trasportano cibo attraverso il Mar Nero in cambio della revoca delle sanzioni. Il ministro ha anche chiesto all’di sminare l’area intorno al porto di Odessa per consentire il passaggio delle navi”. “L’– sottolinea quindi il– ha dispiegato mine marittime solo a causa della ...

