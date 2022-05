Ultime Notizie – Papa annuncia nuovi cardinali | ecco chi sono

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 29 maggio 2022) Ilconvoca per il 27 agosto il Concistoro per i. Francesco lo hato al termine del Regina Coeli: “Sabato 27 agosto terrò un Concistoro per la creazione dei”, ha detto, elencando poi i nomi dei 21principi della Chiesa, tra cui cicinque italiani, due dei qualielettori, il vescovo di Como Oscar Cantoni e il Prefetto Apostolico di Ulan Bator (Mongolia) mons. Giorgio Marengo.i nomi dei: 1. S.E.R. Mons. Arthur Roche – Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. 2. S.E.R. Mons. Lazzaro You Heung sik – Prefetto della Congregazione per il Clero. 3. S.E.R. Mons. ...