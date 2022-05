Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia | le news di oggi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 29 maggio 2022) Proseguono i combattimenti per la cittàorientale di Severodonetsk. A renderlo noto è statolo stato maggiore delle forze armate ucraine, che parla di forze russe impegnate ieri in operazioni d’assalto: “Con l’uso dell’artiglieria, le forze russe hanno effettuato operazioni d’assalto nell’area della città di Severodonetsk”, ha affermato lo stato maggiore in una nota postata sulla sua pagina Facebook. “I combattimenti continuano”, aggiunge. A riportarlo è il ‘Guardian’. Le forze armate ucraine accusano inoltre le autorità russe in Crimea di aver dato ordine alle strutture ospedaliere di negare l’accesso ai pazienti civili in modo da liberare posti letto per i militari russi. In una dichiarazione postata sull’account Facebook, i militari affermano inoltre che è in corso un”intensa’ raccolta di donazioni di sangue. A riportarlo è il ‘Kyiv ...