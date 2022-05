Ultime Notizie – Giro d’Italia 2022, Hindley trionfa (Di domenica 29 maggio 2022) Jai Hindley vince il 105° Giro d’Italia. L’australiano della Bora-Hansgrohe trionfa nella corsa rosa davanti all’ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz e allo spagnolo della Bahrain Victorious Mikel Landa. La 21/a tappa, una cronometro di 17.4 km a Verona termina con il successo dell’azzurro Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco) davanti agli olandesi Thymen Arensman (Dsm) staccato di 23? e Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) che conclude a 40?. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 29 maggio 2022) Jaivince il 105°. L’australiano della Bora-Hansgrohenella corsa rosa davanti all’ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz e allo spagnolo della Bahrain Victorious Mikel Landa. La 21/a tappa, una cronometro di 17.4 km a Verona termina con il successo dell’azzurro Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco) davanti agli olandesi Thymen Arensman (Dsm) staccato di 23? e Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) che conclude a 40?. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

