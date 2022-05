Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 793 contagi e zero morti: bollettino 29 maggio (Di domenica 29 maggio 2022) Sono 793 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Non si registrano invece nuovi decessi. 235 i casi confermati con tampone molecolare e 558 da test rapido antigenico registrati nelle Ultime 24 ore, che portano i totale a 1.149.359 dall’inizio dell’emergenza sanitaria a Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.110.116 (96,6% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.642 tamponi molecolari e 6.789 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,4% è risultato positivo. Sono invece 1.579 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50,2% è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 29 maggio 2022) Sono 793 i nuovidainsecondo ildi, 29. Non si registrano invece nuovi decessi. 235 i casi confermati con tampone molecolare e 558 da test rapido antigenico registrati nelle24 ore, che portano i totale a 1.149.359 dall’inizio dell’emergenza sanitaria a Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.110.116 (96,6% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.642 tamponi molecolari e 6.789 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,4% è risultato positivo. Sono invece 1.579 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50,2% è ...

