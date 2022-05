Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.965 contagi e 4 morti: a Roma 1.166 casi (Di domenica 29 maggio 2022) Sono 1.965 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. I nuovi casi a Roma sono 1.166. “oggi nel Lazio su 3.451 tamponi molecolari e 12.020 tamponi antigenici per un totale di 15.471 tamponi, si registrano 1.965 nuovi casi positivi (-324), sono 4 i decessi (-1), 575 i ricoverati (-19), 35 le terapie intensive (-2) e +3.666 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.166”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. La nota riferisce i dati delle diverse Asl – Asl Roma 1: sono 445 i nuovi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 29 maggio 2022) Sono 1.965 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 29 maggio. Si registrano inoltre altri 4. I nuovisono 1.166. “nelsu 3.451 tamponi molecolari e 12.020 tamponi antigenici per un totale di 15.471 tamponi, si registrano 1.965 nuovipositivi (-324), sono 4 i decessi (-1), 575 i ricoverati (-19), 35 le terapie intensive (-2) e +3.666 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. Icittà sono a quota 1.166”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. La nota riferisce i dati delle diverse Asl – Asl1: sono 445 i nuovi ...

