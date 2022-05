Ultime Notizie – Champions League, 68 arresti per scontri fuori dallo stadio (Di domenica 29 maggio 2022) E’ di 68 arresti il bilancio degli scontri e dei disordini che si sono verificati ieri sera fuori dallo Stade de France dove si è disputata la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. A comunicarlo in nottata è stata la prefettura della capitale francese. Media locali riferiscono anche di 238 feriti. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, “un numero di tifosi senza biglietto aveva ottenuto falsi biglietti e aveva ostacolato l’accesso allo Stade de France”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 29 maggio 2022) E’ di 68il bilancio deglie dei disordini che si sono verificati ieri seraStade de France dove si è disputata la finale ditra Liverpool e Real Madrid. A comunicarlo in nottata è stata la prefettura della capitale francese. Media locali riferiscono anche di 238 feriti. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, “un numero di tifosi senza biglietto aveva ottenuto falsi biglietti e aveva ostacolato l’accesso allo Stade de France”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

