Ue | stallo sulle sanzioni alla Russia | non c' è l' intesa sull' embargo al petrolio | Bozza vertice | altre armi all' Ucraina | no richiami alla

Berlino: 'L'unità dell'Ue si sta sgretolandosanzioni'. Secondo Kiev, a Mariupol 'i russi ammassano i cadaveri ucraini in un supermercato'. Lavrov: 'Porte al dialogo con l'Occidente non sono ...Si esorta 'il Consiglio ad agire rapidamente ed esaminare la recente proposta della Commissionemisure penali in caso di violazione delle sanzioni dell'Ue. Il Consiglio europeo sostiene ... Stallo sulle pensioni, idea proroga. E si fa strada l’ipotesi di Quota 104 "Dopo l'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina abbiamo visto cosa può accadere quando l'Europa è unita. Speriamo che l'unità venga mostrata al vertice di lunedì. Ma ha già iniziato a sgretolarsi".Gli ambasciatori dei 27 Paesi europei hanno provato a raggiungere un'intesa in vista del vertice straordinario dei leader dei 27 Paesi di lunedì, ma senza ottenere risultati ...