(Di domenica 29 maggio 2022) L’potrebbe rinunciare a imporre un veto all’embargo Ue deldopo che la Commissione europea ha proposto una bozza di accordo ai governi per uno stop parziale del greggio di Mosca. Il compromesso dietro il sesto pacchetto di sanzioni, riportato dall’agenzia Bloomberg, prevede un blocco delle importazioni delle forniture disolo via mare, rinviando invece lo stop a quelle che passano attraversodi Druzhba, soprannominato “dell’amicizia”, chedirettamentee Polonia. Finora il presidente ungherese Viktor Orban non ha mai accettato interruzioni senza «garanzie sulla sicurezza energetica» ungherese. Il pacchetto verrà discusso oggi dai Rappresentanti permanenti Ue. Nonostante filtri ...

L'Ungheria potrebbe rinunciare a imporre un veto all'embargo Ue del petrolio russo dopo che la Commissione europea ha proposto una bozza di accordo ai governi per uno stop parziale del greggio di ...Le azioni della Russia in Ucraina fornisconosufficienti per concludere che Mosca stia ... ha riferito Palazzo Chigi, anche in vista di possibili ulteriori tentativi dicon Putin. ... Ue, prove di mediazione sull'embargo al petrolio russo: escluso l'oleodotto che rifornisce Ungheria e Germania Era l’inizio di maggio quando Ursula von der Leyen si presentò alla stampa annunciando il sesto pacchetto europeo di sanzioni, che avrebbe esteso il bando dal sistema di pagamenti Swift (a Sberbank ad ...«Un passo avanti». Per il presidente della commissione Politiche europee di Palazzo Madama, il senatore Pd Dario Stefàno, l’emendamento del Governo approvato in commissione ...