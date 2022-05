Udinese, per il dopo-Cioffi spunta il nome di Andrea Sottil (Di domenica 29 maggio 2022) L’Udinese mette nel mirino Andrea Sottil per guidare la squadra nella stagione 2021/2022. dopo l’addio di Cioffi, diretto a Verona, potrebbe arrivare l’ex difensore sulla panchina dei friulani. Sottil, che ha giocato proprio a Udine dal 1999 al 2003, è balzato in testa alle preferenze, superando la concorrenza di Walem, Zanetti, Semplici e Maran. La certezza ancora non c’è, ma l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Sottil, cresciuto da difensore nelle giovanili del Toro, ha esordito in Serie A con i granata, per poi indossare le maglie di Fiorentina, Atalanta, Udinese, Reggina, Genoa, Catania, Rimini e Alessandria. Da allenatore ha invece esordito nel 2011 a Siracusa in Lega Pro, passando poi sulle panchine di Gubbio, Cuneo, Paganese, ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) L’mette nel mirinoper guidare la squadra nella stagione 2021/2022.l’addio di, diretto a Verona, potrebbe arrivare l’ex difensore sulla panchina dei friulani., che ha giocato proprio a Udine dal 1999 al 2003, è balzato in testa alle preferenze, superando la concorrenza di Walem, Zanetti, Semplici e Maran. La certezza ancora non c’è, ma l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni., cresciuto da difensore nelle giovanili del Toro, ha esordito in Serie A con i granata, per poi indossare le maglie di Fiorentina, Atalanta,, Reggina, Genoa, Catania, Rimini e Alessandria. Da allenatore ha invece esordito nel 2011 a Siracusa in Lega Pro, passando poi sulle panchine di Gubbio, Cuneo, Paganese, ...

