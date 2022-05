Ucraina: Lollobrigida (FdI), 'M5s prende in giro italiani, per poltrone sacrificheranno ogni idea' (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Il Movimento 5 stelle sta prendendo in giro gli italiani. Conte dice una cosa e il ministro degli Esteri, del 5 stelle, fa l'esatto contrario". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia, a SkyTg24 a proposito della guerra in Ucraina e del voto in Parlamento. "Noi abbiamo snidato questa strategia, io ho offerto la nostra disponibilità in aula nel caso in cui il 5 stelle chiedesse di votare e i 5 stelle hanno ritirato la richiesta in capigruppo -ha spiegato Lollobrigida-. Stanno prendendo in giro gli italiani, è ora che mettano la faccia sulle scelte che fanno. Ma io ritengo che in nome del poltrone sacrificheranno ogni principio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Il Movimento 5 stelle stando ingli. Conte dice una cosa e il ministro degli Esteri, del 5 stelle, fa l'esatto contrario". Lo ha detto Francesco, capogruppo di Fratelli d'Italia, a SkyTg24 a proposito della guerra ine del voto in Parlamento. "Noi abbiamo snidato questa strategia, io ho offerto la nostra disponibilità in aula nel caso in cui il 5 stelle chiedesse di votare e i 5 stelle hanno ritirato la richiesta in capigruppo -ha spiegato-. Stannondo ingli, è ora che mettano la faccia sulle scelte che fanno. Ma io ritengo che in nome delprincipio e ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Lollobrigida (FdI), 'M5s prende in giro italiani, per poltrone sacrificheranno ogni idea' -… - Vasto2022 : @RaiPortaaPorta Bravo Lollobrigida, lui con idee chiarissime..cosi, dovrebbero essere tutti gli uomini di potere ne… - Vasto2022 : @RaiPortaaPorta Lollobrigida, e’ uno dei pochi con le idee non chiare, ma CHIARISSIME. Perche’ gli altri politici,… - aldocardoni : Ucraina. Lollobrigida: Se cade, nessuno più al sicuro - FratellidItalia : Ucraina. Lollobrigida: Se cade, nessuno più al sicuro -