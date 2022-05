Ucraina, Lavrov apre ai referendum nel Donbass: «Saranno i cittadini a decidere il futuro delle zone liberate» (Di domenica 29 maggio 2022) «Il futuro dei territori dell’Ucraina dove la Russia sta conducendo la sua operazione militare speciale deve essere deciso dai loro cittadini». A dirlo è il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando alla tv francese Tf1. «Non credo che Saranno felici di essere di nuovo governati dal regime neonazista che ha rivelato la sua natura totalmente russofoba. Tocca ai cittadini stessi decidere», ha detto nell’intervista, aprendo di fatto la strada ai referendum per l’annessione alla Russia delle regioni ucraine occupate da Mosca, soprattutto nel Donbass. «La nostra priorità assoluta è la liberazione di Donetsk e Lugansk, che sono ormai riconosciute dalla Russia come Stati indipendenti», ha ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) «Ildei territori dell’dove la Russia sta conducendo la sua operazione militare speciale deve essere deciso dai loro». A dirlo è il ministro degli Esteri russo, Sergej, parlando alla tv francese Tf1. «Non credo chefelici di essere di nuovo governati dal regime neonazista che ha rivelato la sua natura totalmente russofoba. Tocca aistessi», ha detto nell’intervista,ndo di fatto la strada aiper l’annessione alla Russiaregioni ucraine occupate da Mosca, soprattutto nel. «La nostra priorità assoluta è la liberazione di Donetsk e Lugansk, che sono ormai riconosciute dalla Russia come Stati indipendenti», ha ...

