Ucraina | il live blog con le notizie più importanti della 95esima giornata di guerra

(Di domenica 29 maggio 2022) 9.30 – Gazprom: regolare il flusso di gas attraverso l’Il gas scorre regolare nel gasdotto che attraversa l’per raggiungere l’Europa occidentale. Lo fa sapere Gazprom, che ha rilevato oggi allo snodo di Sudzha – al confine tra Russia e– una portata di 44 milioni di metri cubi, simile a quella di ieri. Il colosso del gas fa notare che rispetto all’inizio del mese di maggio, il flusso si è ridotto notevolmente. A inizio mese la portata era di 95,8 milioni di metri cubi. Questo avveniva prima che l’chiudesse il gasdotto che attraversa Kiev. 8.00 – L’ambasciatore russo nel Regno Unito: «Mosca non userà armi tattiche nucleari» Mosca non utilizzerà armi nucleari tattiche contro l’. Lo fa sapere l’ambasciatore russo nel Regno Unito Andrei Kelin, che ha ...

