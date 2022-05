Ucraina: Brunetta, 'Salvini? Necessario che si muovano i governi e si evitino ambiguità' (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag (Adnkronos) - Con Salvini "no, non ci siamo parlati. Il momento è delicatissimo. Le diplomazie sono al lavoro. È Necessario che si muovano i governi. Dobbiamo evitare ogni ambiguità e ogni azione che potrebbe suonare come una legittimazione dell'aggressione. Ma Salvini è uno dei leader della maggioranza: ne è perfettamente consapevole". Lo dice Renato Brunetta al Giornale, a proposito della guerra in Ucraina. Vede crepe o dissonanze nel clima di unità nazionale? "Nessuna crepa, anzi pieno e incondizionato sostegno alla gestione della crisi Ucraina da parte del governo Draghi, come si è visto il 19 maggio in Parlamento dagli interventi in replica all'informativa del premier", spiega il ministro di Forza ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag (Adnkronos) - Con"no, non ci siamo parlati. Il momento è delicatissimo. Le diplomazie sono al lavoro. Èche si. Dobbiamo evitare ognie ogni azione che potrebbe suonare come una legittimazione dell'aggressione. Maè uno dei leader della maggioranza: ne è perfettamente consapevole". Lo dice Renatoal Giornale, a proposito della guerra in. Vede crepe o dissonanze nel clima di unità nazionale? "Nessuna crepa, anzi pieno e incondizionato sostegno alla gestione della crisida parte del governo Draghi, come si è visto il 19 maggio in Parlamento dagli interventi in replica all'informativa del premier", spiega il ministro di Forza ...

