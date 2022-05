Tv Talk, Mara Maionchi lascia tutti senza parole: “Quando mi sono …” (Di domenica 29 maggio 2022) Mara Maionchi non è semplicemente una produttrice discografica e un personaggio televisivo ma è una donna che con la sua simpatia, grinta ed ironia è in grado di entrare nel cuore di qualsiasi persona. Proprio perché considerata una persona grintosa e piena di vita ecco che le parole espresse nel corso dell’intervista rilasciata a Massimo Bernardini a Tv Talk hanno spiazzato un po’ tutti .Ma, come mai? La rivelazione di Mara Maionchi: “Mi è venuto un esaurimento nervoso” Una lunga e particolare intervista è stata quella rilasciata da Mara Maionchi a Massimo Bernardini nel programma Tv Talk. Nel corso di tale intervista la celebre produttrice musicale, che in televisione si ... Leggi su baritalianews (Di domenica 29 maggio 2022)non è semplicemente una produttrice discografica e un personaggio televisivo ma è una donna che con la sua simpatia, grinta ed ironia è in grado di entrare nel cuore di qualsiasi persona. Proprio perché considerata una persona grintosa e piena di vita ecco che leespresse nel corso dell’intervista rita a Massimo Bernardini a Tvhanno spiazzato un po’.Ma, come mai? La rivelazione di: “Mi è venuto un esaurimento nervoso” Una lunga e particolare intervista è stata quella rita daa Massimo Bernardini nel programma Tv. Nel corso di tale intervista la celebre produttrice musicale, che in televisione si ...

