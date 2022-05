Trump si ricandida per la presidente | show alla convention della National Rifle Association

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 29 maggio 2022) Sono più di 50 mila le persone si sono riunite per assistere al Donald(Nra) a Houston. Iluscente, sconfitto dai democratici, ja tenuto un acceso comizio in vista di una sua corsa per il 2024. “Ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo tanto e renderemo l’America più sicura, più ricca e più grande di sempre” ha tuonato il tycoon.dovrà comunque passare per le primarie dei repubblicani ma nessun avversario sembra in grado di scalfirlo. “Se siamo in grado di inviare miliardi in Ucraina possiamo anche fare tutto quello che è necessario per mettere in sicurezza le scuole”, ha attaccato Donaldcriticando Joe ...