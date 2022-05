Traffico Roma del 29-05-2022 ore 11:30 (Di domenica 29 maggio 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione rallentamenti a tratti iniziano sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Tuscolana è la Kia possibili disagi sulla Pontina per lavori che però dovrebbero proprio a camminare nei prossimi giorni prudenza per un incidente con rallentamenti su via Della Moletta la Garbatella all’altezza di piazza pecile e possibili rallentamenti in piazza San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle 12 ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali oggi nessun servizio della metro B tra Castro Pretorio e Laurentina tutto il giorno e nella prossima settimana a riprendere la chiusura anticipata della metro con il termine delle corse alle 21 questo fino al 5 giugno tranne che nel giorno della festa della Repubblica per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione rallentamenti a tratti iniziano sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Tuscolana è la Kia possibili disagi sulla Pontina per lavori che però dovrebbero proprio a camminare nei prossimi giorni prudenza per un incidente con rallentamenti su via Della Moletta la Garbatella all’altezza di piazza pecile e possibili rallentamenti in piazza San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle 12 ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali oggi nessun servizio della metro B tra Castro Pretorio e Laurentina tutto il giorno e nella prossima settimana a riprendere la chiusura anticipata della metro con il termine delle corse alle 21 questo fino al 5 giugno tranne che nel giorno della festa della Repubblica per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il ...

Advertising

Agenzia_Italia : ?? Più #auto che patenti, #Roma resta nella morsa del traffico _ 'A breve ci saranno provvedimenti seri e coraggios… - _Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - LuceverdeRoma : ??#Autostrade #traffico - A12 Roma-Civitavecchia ?????? Code allo Svincolo Maccarese-Fregene <-> #Luceverde #Lazio - Sarah_Col : RT @StefanoMentana: Il traffico a Roma non lo fanno i marciapiedi larghi e le ciclabili, non lo fanno le pedonalizzazioni o i tavolini, ma… - RerumRomanarum : RT @StefanoMentana: Il traffico a Roma non lo fanno i marciapiedi larghi e le ciclabili, non lo fanno le pedonalizzazioni o i tavolini, ma… -