“Tra speranza e angoscia”, il libro di poesie di Giovanni Tav?ar (Di domenica 29 maggio 2022) SPESSO Spesso nella vita giungono improvvisi dei momenti nei quali niente è più chiaro, nei quali tutto si confonde: voce, pensieri, volere. Momenti squassanti che sembrano artiglianti presagi di un fuoco corrodente dal quale non esiste visibile via di fuga. Iniziare da questa poesia incipitaria significa andare da subito a fondo in questa riflessione di ricerca spirituale, su argomenti umani e trascendentali che prendono l’animo e non lo mollano. Esistiamo? Fino a che punto il nostro essere sarà padrone di sé? Dopo la morte che speranza c’è di rivedere la vita? Di tornare a gioire delle esaltanti visioni che ci contornano? O: «…Momenti squassanti / che sembrano artiglianti / presagi / di un fuoco corrodente / dal quale / non esiste visibile / via di fuga» Riflessioni che riguardano ciascuno di noi e che alimentano quel malum vitae che si fa compagno del nostro ... Leggi su lopinionista (Di domenica 29 maggio 2022) SPESSO Spesso nella vita giungono improvvisi dei momenti nei quali niente è più chiaro, nei quali tutto si confonde: voce, pensieri, volere. Momenti squassanti che sembrano artiglianti presagi di un fuoco corrodente dal quale non esiste visibile via di fuga. Iniziare da questa poesia incipitaria significa andare da subito a fondo in questa riflessione di ricerca spirituale, su argomenti umani e trascendentali che prendono l’animo e non lo mollano. Esistiamo? Fino a che punto il nostro essere sarà padrone di sé? Dopo la morte chec’è di rivedere la vita? Di tornare a gioire delle esaltanti visioni che ci contornano? O: «…Momenti squassanti / che sembrano artiglianti / presagi / di un fuoco corrodente / dal quale / non esiste visibile / via di fuga» Riflessioni che riguardano ciascuno di noi e che alimentano quel malum vitae che si fa compagno del nostro ...

AnthropolisCult : RT @valigiablu: Colombia, le elezioni tra violenza e speranza di una vittoria storica in nome di giustizia sociale, donne e clima https://t… - _Arlon : RT @valigiablu: Colombia, le elezioni tra violenza e speranza di una vittoria storica in nome di giustizia sociale, donne e clima https://t… - Lopinionista : “Tra speranza e angoscia”, il libro di poesie di Giovanni Tavcar - valigiablu : Colombia, le elezioni tra violenza e speranza di una vittoria storica in nome di giustizia sociale, donne e clima… - Pandivia1 : @tiborverduna @Ile2S @l_angiolini @DiegoFusaro rischio la nostra economia, già precaria per una disputa tra nazisti… -