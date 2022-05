Totti torna alla Roma: altro regalo dei Friedkin ai tifosi (Di domenica 29 maggio 2022) . Per la leggenda giallorossa sarebbe pronto un ruolo da dt Secondo il Corriere dello Sport dopo la vittoria in Conference League la Roma e i Fridkin sarebbe vicina a regalare un’altra grandissima gioia ai suoi tifosi. Francesco Totti sarebbe infatti vicino al ritorno in qualità di direttore tecnico. I primi contatti tra le parti sono avvenuti a Tirana e l’impressione è che ci sia grande ottimismo sulla possibile fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) . Per la leggenda giallorossa sarebbe pronto un ruolo da dt Secondo il Corriere dello Sport dopo la vittoria in Conference League lae i Fridkin sarebbe vicina a regalare un’altra grandissima gioia ai suoi. Francescosarebbe infatti vicino al ritorno in qualità di direttore tecnico. I primi contatti tra le parti sono avvenuti a Tirana e l’impressione è che ci sia grande ottimismo sulla possibile fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

