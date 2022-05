(Di domenica 29 maggio 2022) Finito il campionato Gleisonè volato nel suo Brasile per le meritate vacanza dopo una stagione in cui ha rasentato la perfezione....

Advertising

Calciomercato.com

Certo, per riscattarlo dal Wolfsburg il Torino dovrà versare nelle casse del club tedesco 11 milioni di euro (una cifra certamente importante che si andrà a sommare a vari milioni chedovrà ...Che farà oraDa anni ormai il presidente non parla nemmeno più di obiettivi, arroccandosi dietro a scuse che vanno dalla scaramanzia al 'meglio fare che parlare', perché sa bene quanto i ... Toromania: Cairo, scatena l'asta per Bremer