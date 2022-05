"Torniamo al giusto processo". Maurizio Lupi spiega il sì al referendum (Di domenica 29 maggio 2022) Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto della Camera. Lei sostiene con convinzione il sì ai cinque quesiti referendari sulla giustizia in programma il prossimo 12 giugno. «Assolutamente sì. Mai come questa volta c'è una possibilità concreta da parte dei cittadini di dare un segnale molto forte. Occorre riequilibrare i poteri, c'è bisogno di una giustizia che si metta al servizio dei cittadini, che sia un punto oggettivo a cui tutti i cittadini possono guardare. Bisogna tornare a tempi certi per la giustizia e ad un giusto processo: non bisogna essere condannati per un avviso di garanzia».Quale quesito assume, a suo avviso, una rilevanza particolare? «Quello sulla legge Severino. Si tratta di un provvedimento che ha provocato una distorsione nel rapporto tra politica e ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022), presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto della Camera. Lei sostiene con convinzione il sì ai cinque quesiti referendari sulla giustizia in programma il prossimo 12 giugno. «Assolutamente sì. Mai come questa volta c'è una possibilità concreta da parte dei cittadini di dare un segnale molto forte. Occorre riequilibrare i poteri, c'è bisogno di una giustizia che si metta al servizio dei cittadini, che sia un punto oggettivo a cui tutti i cittadini possono guardare. Bisogna tornare a tempi certi per la giustizia e ad un: non bisogna essere condannati per un avviso di garanzia».Quale quesito assume, a suo avviso, una rilevanza particolare? «Quello sulla legge Severino. Si tratta di un provvedimento che ha provocato una distorsione nel rapporto tra politica e ...

