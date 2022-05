Torna a Napoli l’Arte del pensare grazie alle Conversazioni di filosofia della Fondazione Guida alla Cultura (Di domenica 29 maggio 2022) di Fiorella Franchini Si è conclusa a fine maggio la prima edizione di “Conversazioni di filosofia”, una tre giorni al teatro Sannazaro in via Chiaia con ingresso gratuito, dedicata al tema “Empatia e conflitto”. Una tradizione di pensiero più che bimillenaria, quella napoletana, che ha consegnato alla storia alcuni tra i più grandi filosofi dell’umanità, dalla scuola posillipina di Sirone a San Tommaso d’Aquino, passando per i grandi filosofi naturalisti del Rinascimento Giordano Bruno, Telesio e Campanella, che a Napoli si formarono, fino a Gian Battista Vico e poi i protagonisti del Settecento, Pagano, Filangieri e Galiani, il “filosofo napoletano per eccellenza Benedetto Croce e ai nostri giorni, Gerardo Marotta, Ernesto Paolozzi e Aldo Masullo. La Fondazione Guida ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) di Fiorella Franchini Si è conclusa a fine maggio la prima edizione di “di”, una tre giorni al teatro Sannazaro in via Chiaia con ingresso gratuito, dedicata al tema “Empatia e conflitto”. Una tradizione di pensiero più che bimillenaria, quella napoletana, che ha consegnatostoria alcuni tra i più grandi filosofi dell’umanità, dscuola posillipina di Sirone a San Tommaso d’Aquino, passando per i grandi filosofi naturalisti del Rinascimento Giordano Bruno, Telesio e Campanella, che asi formarono, fino a Gian Battista Vico e poi i protagonisti del Settecento, Pagano, Filangieri e Galiani, il “filosofo napoletano per eccellenza Benedetto Croce e ai nostri giorni, Gerardo Marotta, Ernesto Paolozzi e Aldo Masullo. La...

Advertising

SteBiffi81 : @EpyAle @realvarriale @realmadrid @ChampionsLeague @Cristiano @juventusfc Nel 2018 il Napoli prese Ancelotti per vi… - AlessandroPamb2 : Nel 2018-2019 Ancelotti va al Napoli rischiando di rovinare la sua carriera, poi per fortuna torna al Real e tutti… - Mike_Bkz : @maremmimpestata Esattamente, non è allenatore da Napoli ancelotti deve avere campioni, stop è un gestore di uomini… - SteCavallaro : RT @DAlessandriE: Dopo la presentazione a #CannesFilmFestival2022 in sala da ieri con @medusa_film #nostalgia di #MarioMartone un film magi… - Milanosportiva : Torna il Beach Soccer, per Città di Milano l’esordio è contro Napoli il prossimo 29 luglio alle 19.30. Quella che s… -