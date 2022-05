Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2022: nel trap femminile Jessica Rossi e Silvana Stanco al secondo posto dopo la prima giornata (Di domenica 29 maggio 2022) Buone notizie per le azzurre del trap femminile in Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Baku, in Azerbaigian, dopo i primi 75 piattelli delle qualificazioni Jessica Rossi e Silvana Stanco sono nel gruppo al secondo posto, mentre Alessia Iezzi è nel gruppo in 17ma posizione. Rossi e Stanco al momento sarebbero qualificate per le semifinali di domani, anche se prima ci saranno da completare le eliminatorie con gli ultimi 50 piattelli. dopo 75 dei 125 piattelli delle eliminatorie in testa c’è la spagnola Fatima Galvez con 72/75. Stando così le cose invece Iezzi sarebbe eliminata. Il nuovo ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Buone notizie per le azzurre delindeldi: a, in Azerbaigian,i primi 75 piattelli delle qualificazionisono nel gruppo al, mentre Alessia Iezzi è nel gruppo in 17ma posizione.al momento sarebbero qualificate per le semifinali di domani, anche seci saranno da completare le eliminatorie con gli ultimi 50 piattelli.75 dei 125 piattelli delle eliminatorie in testa c’è la spagnola Fatima Galvez con 72/75. Stando così le cose invece Iezzi sarebbe eliminata. Il nuovo ...

