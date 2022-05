Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: Luca Tesconi approda alla seconda fase della gara di pistola 10m (Di domenica 29 maggio 2022) A Baku, l’Italia del Tiro a segno, risponde subito presente. Nel corso delle qualificazioni della gara maschile di pistola ad aria compressa, nello scenario della terza tappa della Coppa del Mondo 2022, il veterano Luca Tesconi è infatti riuscito a passare il primo taglio. Il toscano, argento olimpico a Londra 2012 nella specialità, si è preso il settimo punteggio di accesso al Ranking Match (582/600) che scatterà dalle ore 15.20 circa, superando il turno assieme al norvegese Ole-Harald Aas (587/600), il tedesco Michael Schwald (584), i bulgari Kaloyan Stamenov (584) e Kiril Kirov (583), l’esperto serbo Damir Mikec (583), l’ucraino Viktor Bankin (583) e la sorpresa ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) A, l’Italia del, risponde subito presente. Nel corso delle qualificazionimaschile diad aria compressa, nello scenarioterza tappadel, il veteranoè infatti riuscito a passare il primo taglio. Il toscano, argento olimpico a Londra 2012 nella specialità, si è preso il settimo punteggio di accesso al Ranking Match (582/600) che scatterà dalle ore 15.20 circa, superando il turno assieme al norvegese Ole-Harald Aas (587/600), il tedesco Michael Schwald (584), i bulgari Kaloyan Stamenov (584) e Kiril Kirov (583), l’esperto serbo Damir Mikec (583), l’ucraino Viktor Bankin (583) e la sorpresa ...

Advertising

StefanoBike : @Agenzia_Ansa Finché si faceva tiro a segno in Iraq, Libia ...non ci si preoccupava, adesso che si è contro qualcu… - No00742299 : #Trump una nuova materia a scuola, tiro a segno. Un poligono in ogni scuola. Dalle pistole a tamburo alle armi d’as… - skriniaresimo : RT @BisInterista: Quando affrontammo un Ancelotti con un culo simile, la cui squadra segnò 1 gol con un solo tiro nello specchio, i tifosi… - BisInterista : Quando affrontammo un Ancelotti con un culo simile, la cui squadra segnò 1 gol con un solo tiro nello specchio, i t… - nikdipa99 : Praticamente un tiro a segno !!! Carretto l uomo col culo perfetto! #LiverpoolVsRealMadrid -