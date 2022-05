Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: i risultati delle gare di carabina 10m. Successi per Kovacevic e Muller (Di domenica 29 maggio 2022) Serbia e Francia fanno festa a Baku, nella prima giornata di finali del programma della terza tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno. Nel contest maschile di carabina 10m a vincere è stato Lazar Kovacevic che, nel Gold Medal Match, è riuscito ad avere la meglio, con lo score di 16-14, sul rivale croato Miran Maricic. Per il classe 1997, nato a Jagodina, arriva il primo successo nel circuito maggiore, in una competizione dove il terzo posto è andato appannaggio della sorpresa kazaka Islam Usseinov. Nella gara femminile di carabina 10m a imporsi invece è stata la francese Oceane Muller, rivale peraltro dell’azzurra Sofia Ceccarello ormai da un anno. La transalpina ha piegato le resistenze della polacca Aneta ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Serbia e Francia fanno festa a, nella prima giornata di finali del programma della terza tappa delladeldi. Nel contest maschile di10m a vincere è stato Lazarche, nel Gold Medal Match, è riuscito ad avere la meglio, con lo score di 16-14, sul rivale croato Miran Maricic. Per il classe 1997, nato a Jagodina, arriva il primo successo nel circuito maggiore, in una competizione dove il terzo posto è andato appannaggio della sorpresa kazaka Islam Usseinov. Nella gara femminile di10m a imporsi invece è stata la francese Oceane, rivale peraltro dell’azzurra Sofia Ceccarello ormai da un anno. La transalpina ha piegato le resistenze della polacca Aneta ...

