Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: i risultati della qualificazione di pistola 10m al femminile. Italiane lontane (Di domenica 29 maggio 2022) In questa prima giornata di gare a Baku, dove è in corso una nuova tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, si è conclusa da poco l’eliminatoria relativa al concorso di pistola ad aria compressa 10m al femminile. Andiamo a vedere come sono andate le cose. A ottenere gli otto pass per la seconda fase, sono rispettivamente state: la greca Anna Korakaki (586/600), la magiara Veronica Major (579), la bulgara Antoaneta Kostadinova (579), la georgiana Mariami (579) Prodiashvili, la polacca Klaudia Bres (578), la singaporiana Xiu Hong Teh (578), Camille J?drzejewski (576) e la coreana Bomi Kim (575). Distanti dalla zona alta della classifica invece le Italiane. La migliore è stata Chiara Giancamilli, ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) In questa prima giornata di gare a, dove è in corso una nuova tappadeldi, si è conclusa da poco l’eliminatoria relativa al concorso diad aria compressa 10m al. Andiamo a vedere come sono andate le cose. A ottenere gli otto pass per la seconda fase, sono rispettivamente state: la greca Anna Korakaki (586/600), la magiara Veronica Major (579), la bulgara Antoaneta Kostadinova (579), la georgiana Mariami (579) Prodiashvili, la polacca Klaudia Bres (578), la singaporiana Xiu Hong Teh (578), Camille J?drzejewski (576) e la coreana Bomi Kim (575). Distanti dalla zona altaclassifica invece le. La migliore è stata Chiara Giancamilli, ...

