The Rookie serie tv su Rai 2 | trama episodi 29 maggio 2022

THE Rookie episodi 29 maggio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 29 maggio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA The Rookie Stagione 4 episodio 18 Traditori. Fiori d'arancio per due dei nostri protagonisti! Dopo qualche perplessità, James consegna l'anello a Harper e i due si sposano. Festa organizzata da Lopez, con discorso di Grey e tutto il Dipartimento invitato. Nel frattempo, mentre, Silas fa un filmato per i cittadini su come si dovrebbero comportare in presenza della polizia, con l'aiuto di Wesley, Grey e James, Larry, il Tasso – che ora lavora per la Polizia Ferroviaria – aiuta a risolvere il caso di un vaso ...

