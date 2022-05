The Mandalorian, Baby Yoda è costato davvero 5 milioni di dollari? (Di domenica 29 maggio 2022) Durante la Star Wars Celebration, John Rosengrant ha parlato del costo di Baby Yoda e si è soffermato a discettare sulla presunta cifra di 5 milioni di dollari necessaria per realizzare Grogu. A quanto pare, il pupazzo Baby Yoda di The Mandalorian di Disney+ non costa una cifra assurda. Alla Star Wars Celebration di Anaheim, sabato scorso, John Rosengrant di Legacy Effects ha sfatato la notizia secondo cui il pupazzo Grogu della serie sarebbe costato 5 milioni di dollari e ha rivelato come questa cifra considerevole sia stata presa erroneamente come un "fatto". "È la più grande diceria di tutti i tempi", ha detto Rosengrant. A quanto pare, questa tattica sarebbe stata scelta per evitare che attori e crew maltrattassero ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 maggio 2022) Durante la Star Wars Celebration, John Rosengrant ha parlato del costo die si è soffermato a discettare sulla presunta cifra di 5dinecessaria per realizzare Grogu. A quanto pare, il pupazzodi Thedi Disney+ non costa una cifra assurda. Alla Star Wars Celebration di Anaheim, sabato scorso, John Rosengrant di Legacy Effects ha sfatato la notizia secondo cui il pupazzo Grogu della serie sarebbedie ha rivelato come questa cifra considerevole sia stata presa erroneamente come un "fatto". "È la più grande diceria di tutti i tempi", ha detto Rosengrant. A quanto pare, questa tattica sarebbe stata scelta per evitare che attori e crew maltrattassero ...

