(Di domenica 29 maggio 2022) Non cambia solo il mondo ma cambiano anche quei luoghi comuni figli di vecchi stereotipi. Donne sull'orlo di una crisi di nervi si può trasformare in donne al comando che decidono i cambiamenti (e la ...

Advertising

cri_pardossi : Forse mi sono perso una dichiarazione dell'interessata, ma sentir presentare al #TG1 Alessandra De Stefano come 'di… -

leggo.it

Oggi ci soffermiamo su due direttrici - Maggioni e De Stefano - che sono alle prese con dei cambiamenti quasi epocali in due redazioni come ilda sempre considerate 'impegnative' da ...SuGiro d'Italia: Prima Diretta è la scelta di 354.000 spettatori (3.9%). aggiornamento ... A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (a 1.197.000 e il 13.3%,Economia a 1.178. Tg1 e RaiSport, il giro di valzer delle conduzioni Non cambia solo il mondo ma cambiano anche quei luoghi comuni figli di vecchi stereotipi. Donne sull’orlo di una crisi di nervi si può trasformare in donne al comando che decidono ...(Adnkronos) - Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani: RAI 1 21:25 The Band 00:10 (anziché 00:00) TG1 Sera 00:15 TV7 01:20 RaiNews24 RAI 2 14:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2022 Diamante-Poten ...