Texas, Biden nella scuola della strage. Le famiglie di Uvalde: «È ora di agire» (Di domenica 29 maggio 2022) Joe Biden è in viaggio verso il Texas per incontrare le famiglie delle vittime della strage della scuola elementare di Uvalde. Il presidente degli Stati Uniti è insieme a sua moglie, la first lady Jill Biden. I familiari delle 21 persone uccise (19 delle quali sono bambini) hanno lanciato un appello al presidente: «Vogliamo un cambiamento, vogliamo un’azione. Una sparatoria di massa accade e rimbalza sui media. La gente piange, poi si dimentica e non interessa più a nessuno finché non accade di nuovo. La storia si ripete di continuo». Il viaggio di Biden a Uvalde si inserisce in un clima di polemiche sull’uso delle armi negli Usa e sugli errori della polizia intervenuta in ritardo per ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) Joeè in viaggio verso ilper incontrare ledelle vittimeelementare di. Il presidente degli Stati Uniti è insieme a sua moglie, la first lady Jill. I familiari delle 21 persone uccise (19 delle quali sono bambini) hanno lanciato un appello al presidente: «Vogliamo un cambiamento, vogliamo un’azione. Una sparatoria di massa accade e rimbalza sui media. La gente piange, poi si dimentica e non interessa più a nessuno finché non accade di nuovo. La storia si ripete di continuo». Il viaggio disi inserisce in un clima di polemiche sull’uso delle armi negli Usa e sugli erroripolizia intervenuta in ritardo per ...

