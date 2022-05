Texas, Biden in lacrime nella scuola della strage. L’urlo delle famiglie: «Fate qualcosa» – Il video (Di domenica 29 maggio 2022) Joe Biden è andato in Texas per incontrare le famiglie delle vittime della strage della scuola elementare di Uvalde. Il presidente degli Stati Uniti è insieme a sua moglie, la first lady Jill Biden. I familiari delle 21 persone uccise (19 delle quali sono bambini) hanno lanciato un appello al presidente: «Fate qualcosa!», hanno urlato dalla folla radunata all’uscita della chiesa. Il presidente, che si è commosso visitando il memoriale allestito nel luogo della sparatoria, ha risposto: «Lo faremo». «Vogliamo un cambiamento, vogliamo un’azione», hanno detto i familiari. «Una sparatoria di massa accade e rimbalza sui media. La gente ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) Joeè andato inper incontrare levittimeelementare di Uvalde. Il presidente degli Stati Uniti è insieme a sua moglie, la first lady Jill. I familiari21 persone uccise (19quali sono bambini) hanno lanciato un appello al presidente: «!», hanno urlato dalla folla radunata all’uscitachiesa. Il presidente, che si è commosso visitando il memoriale allestito nel luogosparatoria, ha risposto: «Lo faremo». «Vogliamo un cambiamento, vogliamo un’azione», hanno detto i familiari. «Una sparatoria di massa accade e rimbalza sui media. La gente ...

