Terence Hill, nessuno poteva reggere il dolore che ha affrontato: ha spezzato la sua vita (Di domenica 29 maggio 2022) Il dolore sopportato da Terence Hill è di quelli che non si dimenticano per tutto il resto della vita. Per l'attore è stata una vera tragedia Per il grande attore italiano è arrivata la fine di una delle parentesi più belle in assoluto della sua carriera. Proprio quest'anno ha dato infatti il suo addio alle riprese di "Don Matteo", serie tv in cui ha recitato per tredici stagioni. Il suo posto, come ben sappiamo, è stato preso da "Don Massimo", nuovo parroco giunto nella cittadina umbra in cui si svolge la serie interpretato dal famoso collega Raoul Bova. Terence Hill (Websource)Terence, nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato di non essersi pentito affatto della sua decisione di lasciare "Don Matteo": ...

