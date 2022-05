Terence Hill | Clamoroso retroscena, è successo vent’anni fa: “Sono scoppiata a piangere” (Di domenica 29 maggio 2022) Un inedito dettaglio su Terence Hill è emerso in queste ultime ore, La vicenda è ormai passata, ma rivela ciò che già si sospettava Terence Hill (Raiplay)È finita anche la tredicesima stagione di Don Matteo. La fiction di Rai e Lux Vide ha raccolto enormi risultati e, nonostante il cambio di guardia tra Terence Hill e Raoul Bova, si è mantenuta tra le più viste di sempre. L’ultima puntata, andata in onda giovedì 26 maggio, ha conquistato ben il 34% di share, raggiungendo anche i giovani. Nelle ultime ore, però, un insolito e inaspettato retroscena ha sconvolto i fan di Don Matteo. Ciò che è emerso è un dettaglio del carattere di Terence Hill che tutti sospettavano ma che, fino ad oggi, nessuno aveva confermato. Ecco ... Leggi su ck12 (Di domenica 29 maggio 2022) Un inedito dettaglio suè emerso in queste ultime ore, La vicenda è ormai passata, ma rivela ciò che già si sospettava(Raiplay)È finita anche la tredicesima stagione di Don Matteo. La fiction di Rai e Lux Vide ha raccolto enormi risultati e, nonostante il cambio di guardia trae Raoul Bova, si è mantenuta tra le più viste di sempre. L’ultima puntata, andata in onda giovedì 26 maggio, ha conquistato ben il 34% di share, raggiungendo anche i giovani. Nelle ultime ore, però, un insolito e inaspettatoha sconvolto i fan di Don Matteo. Ciò che è emerso è un dettaglio del carattere diche tutti sospettavano ma che, fino ad oggi, nessuno aveva confermato. Ecco ...

Advertising

plenilounio : @snjegurochka lui e terence hill preannuncio della sua comparsa come guest in don matteo - Pochiperpe : Del Toro fan di Bud Spencer e Terence Hill, non me lo aspettavo xD - Juv3girl38 : @donmatteo___ @aleferaz @DonMatteoRai @Cinguetterai @Il_aria__ @KateSteele89 Io guardavo anche le scorse stagioni,… - ParliamoDiNews : Don Matteo, Nathalie Guetta lasciata dal fidanzato: cosa ha fatto Terence Hill - - francibucce : RT @Baccotvnews: Non posso non ripetermi, bravo Raoul Bova. Non è semplice arrivare in una fiction di successo alla 13ma stagione e sostitu… -