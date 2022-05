(Di domenica 29 maggio 2022) Manifestanti palestinesi mascherati si scontrano con le forze israeliane a seguito di una protesta per denunciare l'annuale "" nazionalista attraverso, vicino all'...

Agenzia ANSA

... vicino all'insediamento di Beit El all'ingresso settentrionale della citta' dinella Cisgiordania occupata. 29 maggio 2022... in visita in Israele, che prima di incontrare i vertici israeliani si è recato, però, a...che il dialogo con Israele 'garantirebbe un contributo importante alla riduzione delle, come ... Tensioni a Ramallah dopo la "marcia della bandiera" di Gerusalemme - Mondo vicino all'insediamento di Beit El all'ingresso settentrionale della citta' di Ramallah nella Cisgiordania occupata.Roma, 24 mag. (askanews) - La tappa in Israele di domani arriva dopo il riavvicimento avvenuto in questi ultimi mesi dopo anni di forti tensioni, con la visita, lo scorso marzo, del presidente israeli ...