Tennis | Roland Garros | Djokovic ai quarti

(Di domenica 29 maggio 2022) Parigi, 29 mag. - (Adnkronos) - Novakapproda aidi finale del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera l'argentino Diego Schwartzman, numero 16 del ranking Atp e 15 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-3 in due ore e 17 minuti.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROLAND GARROS, MARTINA TREVISAN AI QUARTI DI FINALE Battuta la bielorussa Sasnovich 7-6, 7-5… - Agenzia_Ansa : Tennis, Roland Garros: Martina Trevisan batte Aliaksandra Sasnovich e vola ai quarti. L'azzurra torna fra le miglio… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - infoitsport : Tennis: Roland Garros, Giorgi agli ottavi - sportface2016 : #RolandGarros, #Djokovic doma #Schwartzman in tre set e attende #Nadal o #Auger -

Madrid - Betis 0 - 0 21:00 Rayo Vallecano - Levante 2 - 4 CALCIO - SERIE B 20:30 Cosenza - Vicenza 2 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 19:45 Sassari - Brescia 98 - 68GARROS 12:25 ...IntervisteQualche gioco in più all'avversaria ma il percorso di Iga Swiatek alGarros prosegue senza intoppi. La polacca ha superato con successo il terzo turno e lunedì tornerà in campo per ...Parigi, 29 mag. – (Adnkronos) – Novak Djokovic approda ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de ...Novak Djokovic ha sconfitto Diego Schwartzman mediante il risultato di 6-1, 6-3, 6-3, in occasione degli ottavi di finale del tabellone principale del Roland Garros 2022. Uno tra Nadal e Auger-Aliassi ...