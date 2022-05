Tendenza spille | come rubarle dall’armadio di famiglia e portarle in modo originale

(Di domenica 29 maggio 2022) La spilla è un gioiello classico, spesso associato a generazioni passate, ma oggi grazie alle sfilate primavera-estate 2022 sta vivendo una “nuova giovinezza”. La solita Zendaya l’ha anche indossata per calcare il red carpet post Oscar, insegnandoci che l’importante è saper scegliere la spilla giusta e soprattutto portarla nelgiusto. Al mare Con il caldo degli ultimi giorni si incomincia a pensare agli outfit per una vacanza al mare. Una bella spilla può essere un alleato prezioso: può diventare la chiusura di un pareo che in poche mosse può trasformarsi in gonna o in abito, con l’aiuto di una cintura sottile può essere l’accessorio che rende particolare anche un super basico costume interoci dimostra Beach Cashmere (nella foto). Secopri costume si ama indossare una camicia over abbellirla con una spilla ...

