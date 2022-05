Advertising

CorriereCitta : Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato lunedì 30 maggio: sondaggi, percentuali e anticipazioni #isola… - Doc11992 : Per me M.Laura doveva uscire già al primo televoto, dove uscì Cucolo, detto questo, ha vinto contro Roger eh, quel… - QuoddimaGaetana : RT @IsolaDeiFamosi: Il televoto è ufficialmente aperto, chi vuoi salvare tra Estefania, Lory, Maccarini, Marialaura e Nick? #Isola https://… - carloni_ilaria : RT @IsolaDeiFamosi: Gennaro supera il televoto flash e rientra in gioco! #Isola - carloni_ilaria : RT @IsolaDeiFamosi: Il televoto è ufficialmente aperto, chi vuoi salvare tra Estefania, Lory, Maccarini, Marialaura e Nick? #Isola https://… -

Una tra tutte, quella fatta durante un puntata dell'dei Famosi, in cui ha detto a Ilona ... Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del, mentre gli autori ...... Blind e Licia Nunez non saranno presenti in studio a L'dei Famosi nel corso delle prossime puntate. Il motivo è molto semplice. I quattro concorrenti non sono stati eliminati dalma ...Dopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Roger, che ora si trova da solo su Playa ‘Sgamadissima’ e il rientro in gioco di Mercedesz Henger e Gennaro Auletto, torna il classico appuntamento del lunedì con ...Alla fine non c'è stato nulla da fare per la naufraga che ha dovuto abbandonare le riprese dell'Isola dei famosi per tornare in Italia ...