Svezia e Finlandia mai nella Nato | prosegue il ricatto del Sultano

(Di domenica 29 maggio 2022) In un'intervista resa nota nelle scorse ore, il presidente turco ha dichiarato senza mezzi termini che Ankara non darà il via libera all'ingresso di Stoccolma ed Helsinki

"La Russia naturalmente non vede di buon occhio e non sostiene l'ingresso dinella Nato, ed è innanzitutto preoccupata dall'adesione di Helsinki con cui divide i confini", ha detto ...Dopo il rapido avvio del processo di adesione die con Putin come minaccia globale, è chiaro che sarà il fronte russo quello cruciale, ma anche il rapporto con l'Unione europea. E ...In un'intervista resa nota nelle scorse ore, il presidente turco ha dichiarato senza mezzi termini che Ankara non darà il via libera all'ingresso di Stoccolma ed Helsinki ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che i colloqui della scorsa settimana con le delegazioni finlandese e svedese non si sono svolti al «livello previsto» e Ankara non può approvare ...