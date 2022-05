Supplementari mozzafiato | il Monza è in Serie A | stagione da urlo per Berlusconi e Galliani

(Di domenica 29 maggio 2022) Unada incorniciare. Per Silviola2021-2022 è da ricordare: ilinA e il Milan campione d'Italia. Questa sera il Cavaliere e Adrianohanno scritto un'altra pagina storica del calcio. Dopo una partita serratissima, la finale dei play off diB ha mandato ilnella massima. I toscani in vantaggio per 2-1 sono poi stati raggiunti dalche aveva ipotecato la A. Ma a pochi minuti dalla fine, all'ultimo respiro, il Pisa ha acciuffato il 3-2 che ha portato i toscani ai. Ed è proprio nel primo tempo supplementare che il, al 96esimo con un gol di Marrone raggiunge il 3-3 che, grazie al 2-1, dell'andata ...

Advertising

venetogol.it

... evitando l'incuboe conquistando una salvezza pesantissima, quasi insperata fino a ...subito con il piede sull'acceleratore e la prima frazione è un altalena di emozioni. Apre ...Ma in un finalecome l'inizio in una Torino avvolta da caldo ma con oltre 30mila persone ... quando pareggiò per il Lione neinel successo 4 - 1 contro il Wolfsburg a Kyiv. ... Triangolari Eccellenza: oggi l'ultima giornata con due gare mozzafiato Il Brescia si è qualificato per la semifinale dei playoff di Serie B al termine di una partita mozzafiato al Rigamonti, terminata ai supplementari: la squadra di Corini ha vinto per 3-2 contro gli uom ...