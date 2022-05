Super Courtois, ma non solo: chi è il portiere più forte del mondo? VOTA (Di domenica 29 maggio 2022) Thibaut Courtois si è preso la scena nella finale di Champions dello Stade de France, regalando la quattordicesima coppa al Real Madrid... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) Thibautsi è preso la scena nella finale di Champions dello Stade de France, regalando la quattordicesima coppa al Real Madrid...

Advertising

cmdotcom : Super #Courtois, ma non solo: chi è il portiere più forte del mondo? - sportli26181512 : Super Courtois, ma non solo: chi è il portiere più forte del mondo? VOTA: Thibaut Courtois si è preso la scena nell… - donato81492081 : @EdoardoMecca1 La fortuna non è di per se un fattore negativo o con chissà quali significati reconditi. Ciò non tog… - MatteoMascia13 : @Cris75_r Sì, però sono sempre 14 coppe. È un'enormità, non possono essere stati sempre fortunati! Poi sono d'accor… - Pannocchia978 : Un super #ThibautCourtois ieri sera durante #LiverpoolVsRealMadrid ha fatto grande il #RealMadrid #ChampionsLeagueFinal #Courtois -