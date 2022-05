Studentessa oscena ? In classe si presenta così | come la brutalizza la vicepreside | la foto che fa il giro d' Italia | Guardia

(Di domenica 29 maggio 2022) La storia e lahanno fatto ild'. Unadel liceo Lucrezia della Valle di Cosenza è stata letteralmente "censurata" dalla, che le ha applicato dello scotch sui buchi dei jeans strappati. Il nastro adesivo per nascondere alla vista di compagni e compagne dile parti delle gambe più in vista. Secondo la dirigente scolastica, i ragazzi hanno preso la misura della docenteun gioco, ma sui social ovviamente si è aperto il dibattito sul decoro insempre avviene in casi simili. A denunciare il tutto in termini indignati è stata qualche giorno fa la pagina Facebook del Fronte della gioventù comunista, a cui è poi seguito un flash mob di protesta. Tra i pochi presenti, ...

Cosenza, la studentessa "oscena" Come la riduce la vicepreside: la foto che fa il giro d'Italia Gaetano Di Meglio | Io non credo alle coincidenze. Non credo alla fortuna e non credo neanche al caso ma mi piace pensare alla maniera di Paolo "tutto coopera ..."Sconcertante". Così Fratelli d'Italia ha definito la circolare inviata a tutte le scuole italiane dal ministero dell'Istruzione per la Giornata internazionale contro l'omofobia la bifobia e la trans ...