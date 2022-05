Storico conduttore rifiuta il GFVip | “Non lavoro dal 2006 | ma non farò mai un reality”

(Di domenica 29 maggio 2022) Da quando Alfonso Signorini è diventatodel Grande Fratello Vip in quella Casa abbiamo visto celebrità che mai avremmo pensato di vedere in unshow. Da Rita Rusic a Michele Cucuzza, passando per Adriana Volpe e Barbara Alberti fino ad Alda D’Eusanio. Fra i nomi più celebri che Signorini ha provato a contattare c’è anche quello di Claudio Lippi, ma nonostante l’insistente corteggiamento pare che ilabbia categoricamenteto. “Questo non perché io non abbia bisogno di soldi, anzi, ma per coerenza“. Intervistato da Il Corriere della Sera, Claudio Lippi ha infatti confessato: “Hoto L’isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi. È semplice coerenza: vado ogni tanto in ...

Storico conduttore rifiuta il GFVip: "Non lavoro dal 2006"