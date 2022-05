“Stava già male”: il ricordo di D’Orazio a “Domenica In” e l’omaggio toccante di Canzian (Di domenica 29 maggio 2022) Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, ha raccontato a Domenica In gli ultimi giorni del musicista dei Pooh, oltre che alla nascita del loro amore e l’insolita proposta d’amore. La donna ha spiegato che Stefano Stava già male, e il Covid ha solo peggiorato le sue condizioni di saluto. L’intervista si è conclusa con il toccante omaggio dell’amico e collega Red Canzian. Tiziana Giardoni: “Con Stefano D’Orazio fu un colpo di fulmine” Questo pomeriggio, nel salotto tv di Mara Venier a Domenica In, c’è stato il commovente ricordo di Stefano D’Orazio. Il batterista dei Pooh, scomparso nel novembre 2020, ha conosciuto la moglie Tiziana Giardoni nel 2007, e da allora i due non si sono più lasciati. “Eravamo a una cena ... Leggi su dilei (Di domenica 29 maggio 2022) Tiziana Giardoni, moglie di Stefano, ha raccontato aIn gli ultimi giorni del musicista dei Pooh, oltre che alla nascita del loro amore e l’insolita proposta d’amore. La donna ha spiegato che Stefanogià, e il Covid ha solo peggiorato le sue condizioni di saluto. L’intervista si è conclusa con ilomaggio dell’amico e collega Red. Tiziana Giardoni: “Con Stefanofu un colpo di fulmine” Questo pomeriggio, nel salotto tv di Mara Venier aIn, c’è stato il commoventedi Stefano. Il batterista dei Pooh, scomparso nel novembre 2020, ha conosciuto la moglie Tiziana Giardoni nel 2007, e da allora i due non si sono più lasciati. “Eravamo a una cena ...

Advertising

iloulov : RT @kindaweirdo: va bene ragazzi che carlos aveva ragione in termini di strategia ma se ognuno fa quel cazzo che gli pare parte il delirio,… - CamFerrari25 : @peppismo il secondo casino è stato fatto dal muretto e già l’ho detto, ma hanno dovuto invertire le strategie dei… - c2amaranello : RT @kindaweirdo: va bene ragazzi che carlos aveva ragione in termini di strategia ma se ognuno fa quel cazzo che gli pare parte il delirio,… - kindaweirdo : va bene ragazzi che carlos aveva ragione in termini di strategia ma se ognuno fa quel cazzo che gli pare parte il d… - Andrea50364156 : @JFCmarco Lo hanno richiamato ai box Mentre stava entrando anche sainz, due secondi dopo averlo richiamato gli hann… -