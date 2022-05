Star Wars: la Marvel Comics ha annunciato una serie a fumetti su Yoda (Di domenica 29 maggio 2022) Yoda, tra i personaggi più iconici dell'intera saga di Star Wars, avrà la prima serie a fumetti a lui interamente dedicata, come annunciato ieri dalla Marvel Comics. Nella giornata di sabato, in occasione della Star Wars Celebration di Anaheim, la Marvel Comics ha annunciato che Yoda sarà il protagonista di una nuovissima miniserie a fumetti, disponibile a partire dal mese di ottobre. La Marvel Comics descrive Star Wars: Yoda come una collezione "epica" di 10 numeri. La premessa sembra simile alla nuova serie Obi-Wan ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 maggio 2022), tra i personaggi più iconici dell'intera saga di, avrà la primaa lui interamente dedicata, comeieri dalla. Nella giornata di sabato, in occasione dellaCelebration di Anaheim, lahachesarà il protagonista di una nuovissima mini, disponibile a partire dal mese di ottobre. Ladescrivecome una collezione "epica" di 10 numeri. La premessa sembra simile alla nuovaObi-Wan ...

Advertising

teatrolafenice : Usciva oggi nel 1977 'Guerre stellari' secondo George Lucas. Si preparava a diventare uno dei film di maggior incas… - __Spiderlily__ : Cmq 10 anni fa non mi sarei mai immaginata che in futuro sarei riuscita a guardare nello stesso giorno un episodio… - 24h_Tecnologia : LG annuncia il TV OLED evo C2 in edizione limitata a tema Star Wars: La versione a tema presenta numerose modifiche… - 24h_Tecnologia : Star Wars Jedi: Survivor, il sequel di Fallen Order, annunciato con un trailer: Ambientato cinque anni dopo gli eve… - swlasofe : @delxna_ ma non me ne fotte si star wars -